بسبب ضرب سيدة ووالدتها بسبب خلافات الجيرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عاملين متهمين بضرب ربة منزل ووالدتها في كفر الشيخ.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على سيدتين بالسب والضرب أمام منزلهما بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل ، والدتها) ، وطرف ثان: (عاملان "أقارب الطرف الأول") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق ، بسبب خلافات عائلية وجيرة بينهم قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى بالسب والضرب على الطرف الأول.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها على النحو المُشار إليه.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.