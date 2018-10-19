شاهد.. كريستيانو رونالد يقضى عطلته الأسبوعية مع أسرته

نشرت ماريا دولوريس ألفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الايطالى صورة عائلية جديدة يظهر بها كريستيانو رونالدو من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".



ووجهت والدة النجم البرتغالي رسالة لنجلها قائلة: "بهذه الطريقة أنا سعيدة.. عطلة نهاية اسبوع سعيده للجميع".



ويستعد رونالدو للمشاركة مع يوفنتوس أمام جنوى السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي الممتاز في تمام السادسة مساءً.