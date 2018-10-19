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أخبار البلد

الإعلاميين: نرحب بإنشاء شعبة للإعلانيين في النقابة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قال طارق سعدة وكيل نقابة الاعلاميين تعليقا على اقتراح لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخاص بـ مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والثقافة والآثار والإدارة المحلية والقوى العاملة، ان إنشاء نقابة للإعلانيين فكرة جيدة ولكن تحتاج لوضع ضوابط دقيقة لإخراجها بشكل جيد .

وأضاف سعدة فى تصريحات لــ صدى البلد: "فكرة إنشاء نقابة للإعلانيين تزيد من الرقابة على المواد الإعلانية، وتضمن حقوق العاملين بالمهنة، ولكن أعتقد ان عدد العاملين بهذه المهنة لا يحتاج لنقابة لانهم قلائل ولكن هم بحاجة لقانون يحفظ حقوقهم"، مقترحًا ان يكون للإعلانيين شعبة خاصة بهم داخل نقابة الاعلاميين طبقًا لشروط القيد بالنقابة ، موكدًا ان النقابة سترحب بهم كما سترحب أيضًا بفكرة إنشاء نقابة خاصة بهم .

وتابع، ان القانون لابد ان يحدد العديد من الضوابط قبل تنفيذه ، كما يجب تحديد صفة العاملين بالإعلان قبل انضمامهم بالنقابة ، مشيرًا إلى ان إنشاء نقابة للإعلانيين سيكون وضعها مختلفا عن إنشاء نقابة للعاملين بالإعلان ، لان النقابة لا تسمح بقبول عضوية الفنيين على سبيل المثال، ولكن نقابة العاملين بالإعلان يمكن ان تقبل اى عامل بالمجال .
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