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فن

تامر حسني يحصد 100 ألف مشاهدة في ساعة بكليب حلم سنين.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرح تامر حسني أحدث كليباته "حلم سنين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ليحصد الكليب 100 ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة من طرحه اليوم الجمعة.

كليب «حلم سنين» لـ تامر حسني، من فيلمه الأخير «البدلة»، من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع ومكساج: تميم، ماستر: أمير محروس.

كان تامر حسني، كشف عبر صفحته على فيسبوك، عن تطور جديد في حالته الصحية، قائلا: «الحمد لله.. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتية وسكوت تام لمدة ٣ أسابيع فات منهم ٥ أيام، وإن شاء الله ارجع اغني ولكن بشكل تدريجي طبعًا.. وده بسبب كرم ربنا ودعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي ألف شكر يا أغلى الناس».

وتعرض تامر حسني لأزمة صحية مفاجئة وفقد صوته وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء بعض الفحوصات.
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