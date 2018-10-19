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رياضة

برشلونة بطل العالم في اليد

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
نور عادل
توج برشلونة الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي اختتمت مساء اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد فوزه على فوكس برلين الألماني بنتيجة (29-24) في المباراة النهائية اليوم الجمعة بصالة نادي الدحيل.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور خاصة في الشوط الأول الذي غلب عليه الندية بين الفريقين حتى نجح برشلونة في حسم أموره بصعوبة شديدة، لينتهي الشوط الأول (13-12) لصالح الفريق الكتالوني.

وفي الشوط الثاني تواصل التفوق الإسباني، وبدأ فريق برشلونة في توسيع الفارق بشكل تدريجي ونجح في الحفاظ عليه وسط تراجع واضح لمنافسه الألماني، حتى انتهت المواجهة بفوز برشلونة باللقب العالمي للعام الثاني على التوالي.

وكان مونبيليه الفرنسي حصل على المركز الثالث ببطولة العالم، فيما جاء السد القطري في الترتيب الرابع، ثم توباتي البرازيلي في المركز الخامس، وتلاه الحمامات التونسي في الترتيب السادس، ثم النجمة البحريني في المركز السابع، وأخيرًا فريق جامعة سيدني الأسترالي في الترتيب الثامن.
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