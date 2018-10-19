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حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 في حادث تصادم بشبين القناطر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:30 م
مصرع وإصابة 13 شخصا
مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بشبين القناطر
إبراهيم الهوارى
لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأتوبيس، عند مدخل قرية نوى، بشبين القناطر.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة المرور، يفيد بوقوع حادث بين السيارة والأتوبيس؛ مما أدى لانقلاب السيارة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية؛ تبين مصرع 4 أشخاص وإصابه 9 آخرين، حيث جرى نقلهم جميعا إلى مشرحة واستقبال أحد المستشفيات.

ونتج عن الحادث شلل مروري على طريق "شبين القناطر- القاهرة"، وجار رفع آثاره؛ لإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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