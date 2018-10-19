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أخبار البلد

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الاتصال تضمن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات اتساقًا مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة ومتميزة، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين".
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