حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

كشف الحكم الدولى محمد الحنفى حقيقة دخوله فى مشادة مع زميله طارق مجدى بعد انتهاء مباراة الاسماعيلي وبيراميدز .



قال الحنفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لم تحدث اى مشادة مع زميله طارق مجدى كما تردد بسبب القرارات التحكيمية واحتساب ركلة جزاء لصالح فريق الإسماعيلي.



لفت إلى أن الطاقم المعاون الذى شارك في إدارة اللقاء كان متعاون للغاية وساهم فى خروج المباراة الى بر الامان.



يذكر أن الإسماعيلي تغلب على نظيره فريق بيراميدز بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بينهما في الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز.