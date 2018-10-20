ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
يسرى غازى
كشف الحكم الدولى محمد الحنفى حقيقة دخوله فى مشادة مع زميله طارق مجدى بعد انتهاء مباراة الاسماعيلي وبيراميدز .

قال الحنفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه لم تحدث اى مشادة مع زميله طارق مجدى كما تردد بسبب القرارات التحكيمية واحتساب ركلة جزاء لصالح فريق الإسماعيلي.

لفت إلى أن الطاقم المعاون الذى شارك في إدارة اللقاء كان متعاون للغاية وساهم فى خروج المباراة الى بر الامان.

يذكر أن الإسماعيلي تغلب على نظيره فريق بيراميدز بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بينهما في الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز.
loading...

ترشيحاتنا

20 صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

حكم لقاء الإسماعيلى وبيراميدز يكشف حقيقة خلافه مع الحكم المساعد

إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية من منصبه

تعرف على آخر تطورات صفقة انتقال متعب الى ماورڤيرك النمساوى

حبس شاب فصل شفاه حبيبته السابقة عن وجهها بعد رفضها عودته.. صور

توفيق عكاشة ينفعل على فريق الإعداد بسبب السندوتشات

هجوم ناري من زكريا ناصف على كوبر بسبب تقرير فيفا عن مونديال روسيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

السيطرة على حريق كنيسة العذراء بعين شمس وبدء عمليات التبريد.. صور

ترامب يكشف حقيقة استماع وزير خارجيته تسجيلات صوتية خاصة بخاشقجي

أمر ملكي بإعفاء المستشار سعود القحطاني من منصبه

زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

فيديو

نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟