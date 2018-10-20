مصرع سيدتين وإصابة طفل بحادث عبور سير بصحراوي النوبارية

شهد الطريق الصحراوى عند الكيلو 80 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية حادثا مأساويا حيث لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب طفل، بعد أن دهستهم سيارة ملاكى أثناء عبورهم الطريق وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية بدائرة القسم.. بالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور كل من : يسرا .ع.ا.33 سنة ربة منزل، نورهان .ع.ع . 4 سنوات ،محمد .ع.ع. ( 10 أشهر ) " نجلى الأولى " ومقيمين قرية أدم بدائرة القسم للطريق المشار إليه اصطدمت بهم سيارة ( ملاكى ) قيادة محمد .ف.ا.33 سنة ومقيم المقطم بالقاهرة.





أسفر الحادث .. عن وفاة الأولى والثانية وإصابة الطفل الثالث " اشتباه نزيف بالمخ وما بعد الارتجاج "..وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصاب لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج.



