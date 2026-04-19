بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ببلغاريا

فتحت مراكز الاقتراع في بلغاريا اليوم، الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية حاسمة، وذلك للمرة الثامنة خلال خمس سنوات لانتخاب أعضاء البرلمان، وسط أجواء من الترقب والقلق.

وذكرت قناة “فرانس 24” الإخبارية اليوم، الأحد، أن الكثيرين يأملون أن يشكل الرئيس السابق رومين راديف المرشح الأوفر حظا، الحكومة المقبلة وأن يتصدى للفساد كما تعهد بذلك.

ويحظى حزب الرئيس السابق رومين راديف بالتأييد ، وسط حملة لمكافحة الفساد.

وتشهد بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، أزمة سياسية منذ عام 2021، حين أدت احتجاجات واسعة النطاق ضد الفساد إلى سقوط الرئيس المحافظ بويكو بوريسوف الذي حكم البلاد لما يقرب من عشر سنوات.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الشرطة في بلغاريا عملياتها وصادرت، وفقا للسلطات المحلية، أكثر من مليون يورو كانت تستخدم للتأثير على الناخبين لحملهم على التصويت لأحزاب محددة، وقد اعتقل المئات بمن فيهم أعضاء مجالس بلدية ورؤساء بلديات.