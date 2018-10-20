برشلونة يخوض مواجهة صعبة أمام إشبيلية بالليجا.. الليلة

يخوض فريق برشلونة مواجهة صعبة، اليوم السبت، أمام مضيفه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.



ويدخل برشلونة المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن ألافيس صاحب الصدارة (مؤقتًا)، في المقابل يأتي إشبيلية بقيادة مديره الفني بابلو ماشين، في المرتبة الثانية في جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة.



ويعاني برشلونة من أزمة دفاعية بسبب غياب كل من توماس فيرمايلين وصامويل أومتيتي عن الفريق للإصابة، حيث لا يتواجد في دفاع البلوجرانا سوى جيرارد بيكيه ولينجليت.



وفشل البرسا في الفوز بآخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، فتعادل في ثلاث مواجهات أمام جيرونا وأتلتيك بلباو وفالنسيا، وتعرض للهزيمة أمام ديبورتيفو ليجانيس.



وأصبح مستقبل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبرسا مع النادي الكتالوني غامضًا، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى نية المدرب في عدم تجديد تعاقده ورحيله عقب نهاية الموسم الحالي.