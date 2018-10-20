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أخبار العالم

الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم الأربعاء المقبل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلنت الصين اليوم السبت، افتتاح أطول جسر بحري في العالم والذي يربط بين "هونغ كونج-تشوهاي-ماكاو"، أمام حركة المرور يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر سيمتد لمسافة 55 كيلومترا، ويقع في مياه "لينغدينغيانغ" بمصب نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد، وبدأ تشييده في 15 ديسمبر من عام 2009.

وسيقلص الجسر وقت السفر بين "هونغ كونج" و"تشوهاي" من ثلاث ساعات إلى 30 دقيقة فقط، فضلا عن إسهامه في تعزيز التكامل بين مدن دلتا نهر اللؤلؤ.
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