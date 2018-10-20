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اقتصاد

21 شركة مصرية تشارك بمعرض إيجي ميد برو للمنتجات الطبية بالخرطوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني، أن أكثر من ٢١ شركة مصرية ستشارك في فعاليات معرض "إيجي ميد برو" للمنتجات الطبية، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار أرمانيوس في بيان اليوم السبت، إلى أن المعرض يمثل خطوة جديدة على طريق التبادل التجاري بين مصر والسودان، ودعما للشراكة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، منوها إلى أنه يشارك به كبار المصنعين والمصدرين من القطاعات ذات العلاقة بالمنتجات الطبية، كالأدوية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف أن المعرض سيشهد عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمستوردين السودانيين، حيث سيتم دعوة 25–30 من كبار المستوردين والمشترين المتخصصين في القطاع الطبي بالسودان، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد ورش عمل متخصصة على هامشه، يتم خلالها بحث الطرق التي تواكب الحركة العالمية في تصدير أحدث المنتجات بقطاعات المنتجات الطبية والأدوية، وعروض مقدمي الخدمات الصحية.

وأوضح أن جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" ستشارك مجلس الأعمال المصري السوداني في تنظيم المعرض، وبالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة، وبنك تنمية الصادرات، والمصرف المتحد، حيث سيتم دعم المعرض وعقد ورش عمل وإقامة أنشطة خاصة، كما سيتم توفير أجنحة للبنوك لتسهيل الإجراءات والمعاملات البنكية والمالية، مع وجود جناح مجمع من مستشفيات أمانة المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة من أجل تسويق السياحة العلاجية.

وقال أرمانيوس إنه يشارك فى معرض "إيجي ميد برو"، ممثلو اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة المصرية، ومجلس الأعمال المصري السوداني، ووزارتا الصحة والصناعة المصريتان،وإنه، سيتم على هامش المعرض عقد ورش عمل متخصصة في مجال علاج "فيروس سي" ونظام تفعيل الإسعاف، ومناقشة مشكلات تسجيل المنتجات الطبية وصادرات القطاع الطبي إلى السوق السوداني.

وأضاف أن معرض "إيجي ميد برو" للمنتجات الطبية فرصة مناسبة للتعرف على أحدث الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية والتي تسير على نفس النهج العالمي، ، كما أنه يشكل منصة كبيرة للشركات التي تهدف إلى توفير حلول مبتكرة للمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والمعترف بها عالميا.
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