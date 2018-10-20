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رياضة

إصابة إسلام محارب بكدمة فى الرأس خلال مران الأهلي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:54 ص
اسلام محارب
اسلام محارب
عبدالحكيم أبو علم
تعرض إسلام محارب لإصابة قوية بكدمه في الرأس خلال المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وتسببت كرة مشتركة بين محارب وزميله بالفريق محمد هاني من إصابة الثنائي بكدمه في الرأس، وخرج محارب من المران لعدة دقائق للفحص الطبي ثم عاد وشارك من جديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب ٨ مايو بالجزائر.
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