حاكم إمارة دبي يعلن موعد الاحتفال بيوم العلم الإماراتي

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن موعد الاحتفال بيوم العلم الإماراتي والذى يعد رمزا لوحدة الإمارات وفخر لسيادتها.





وقال "حاكم دبى"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإخوة والأخوات تحتفل دولتنا بيوم العلم قريبا، رمز سيادتنا ووحدتنا.. فخر مسيرتنا.. ورايتنا التي ستعانق الفضاء.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا، لرفعه موحدا في الأول من نوفمبر الحادية عشر صباحا في وقت واحد.. معبرين عن مصير واحد.. وبيت واحد.. وانتماء لا يزيده الزمن إلا ثباتًا ورسوخأ".





يذكر أن يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل سنة، منذ أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2013. وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات.