أسعار اليوم.. استقرار العملات العربية والأجنبية.. الدولار يسجل 17.9753 جنيه للبيع.. الذهب يواصل ارتفاعه على مدار 3 أسابيع.. وعيار 21 بـ618 جنيها للجرام

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 17.8482 جنيه للشراء

سعر اليورو نحو 20.7101 جنيهًا للشراء، و20.8299 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيهًا للشراء

عيار 21 نحو 618 جنيهًا



استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، السبت، 20 أكتوبر 2018،وسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 17.8482 جنيه للشراء،و17.9753 جنيه للبيع،بينما سجل بمصرف أبوظبي أعلى سعر بنحو 17.8982 جنيه للشراء، و17.9653 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار في بنوك "عودة، المصري الخليجي، قناة السويس، البركة، التعمير والإسكان" 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنوك: "مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي" 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري الدولي، الإسكندرية، بلوم مصر، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني بمصر، بركة" 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع".



ووصل سعر الصرف في بنوك: "العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات" 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.



وسجل في بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الأهلي المصري، والزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.



واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8582 جنيهًا للشراء، و17.9553 جنيهًا للبيع.



وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.7101 جنيهًا للشراء، و20.8299 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.4996 جنيهًا للشراء، و23.6345 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1136 جنيهًا للشراء، و18.2195 جنيهًا للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9605 جنيهًا للشراء، و16.0516 جنيهًا للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5803 جنيه للشراء، و2.5956 جنيه للبيع.



وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوم السبت؛ استقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيهات للشراء، و4.7843 جنيهات للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيهًا للشراء، و59.1770 جنيهًا للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيهات للشراء و4.8854 جنيهات للبيع.



وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيهًا للشراء، و25.2849 جنيهًا للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيهًا للشراء، و46.5649 جنيهًا للبيع.



واستقر سعر الذهب فى تعاملات اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، على سعر أمس، ليواصل ارتفاعه على مدى 3 أسابيع متواصلة مدعوما بمتغيرات عالمية ، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 618 جنيهًا.



وسجل الجرام عيار 18 نحو 530 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 412 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 706 جنيهات.

