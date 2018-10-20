ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة بعد مشاجرة للخلاف على شقة بالمعادى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة بعد مشاجرة بينهم للخلاف على شقة بالمعادى.



تلقى قسم شرطة المعادى ، بلاغا بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بطريق مصر حلوان الزراعي - طرة الحجارة، بالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين ربة منزل وبصحبتها جوز نجلتها ( مصاب بكسر بالجمجمة أدى إلى نزيف بالمخ ) وبين صاحب محل دواجن وعاملين طرفه.



بالفحص تبين قيام الطرف الثاني باستئجار شقة ملك الأولى وعقب انتهاء المدة الايجارية طالبهم بترك الشقة إلا أنهم طلبوا مهلة يومين لجمع متعلقاتهم فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة.



واعترفوا بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.