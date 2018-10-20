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بث مباشر لمباراة ليفربول وهدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:25 م
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
القسم الرياضي
يقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، علي ملعب جالفارم.

ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 20 نقطة خلف مانشستر سيتي وتشيلسي بفارق الأهداف، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ18 برصيد ثلاث نقاط.

وتمثل مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون أهمية خاصة لفريق الريدز، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح للمنافسة على لقب البريميرليج الذي يشهد منافسة شرسة بين الثلاثى مانشيستر سيتي بطل العام الماضى وليفربول وتشيلسي بينما يبحث هدرسفيلد الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصري رمضان صبحي عن تأمين وجودهم داخل البريميرليج.

وشارك محمد صلاح في 11 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالي، منها 10 مباريات شارك فيها أساسيًا، وسجل 3 أهداف وصنع "هدفين".

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون .

ويبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون ضمن الجولة التاسعة فى الدورى الإنجليزي الممتاز فى الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة بينما يواجه تشيلسي مانشيستر يونايتد فى الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة بينما يواجه مانشيستر سيتى برنلي فى الرابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

تشكيل مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم السبت فى الدوري الإنجليزي .

ومن المنتظر أن يدخل الريدز اللقاء بتشكيل مكون من.

أليسون وجوميز ولوفرين وفان دايك وروبيرتسون وفينالدوم وميلنر وهندرسون وماني وفيرمينو ومحمد صلاح.

شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون فى الدوري الإنجليزي اليوم السبت



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