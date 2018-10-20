ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السيطرة على حريق محدود بـ 3 أفدنة في سيوة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:06 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
أ ش أ
تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، من السيطرة على حريق محدود اندلع بالأعشاب الجافة بمساحة 3 أفدنة متفرقة في منطقة بهي الدين دائرة قسم شرطة سيوة، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو وفيات .

تلقى مدير أمن مطروح ، إخطارا من قسم شرطة سيوة بنشوب حريق بمزرعة في منطقة بهي الدين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بالأعشاب الجافة ومخلفات الزراعة، وبعض أشجار الزيتون، ويرجح أن يكون سبب الحريق نتيجة قيام المزارعين بالتخلص من المخلفات الزراعية والأعشاب بالحرق، مما أدى إلى نشوب الحريق، ولم يسفر الحريق عن ثمة وفيات أو إصابات بالأشخاص.

وكان لسرعة انتقال قوات الحماية المدينة أثره الإيجابي، لمنع امتداد الحريق للأراضي المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إداري سيوة وجارٍ العرض على النيابة .
loading...

ترشيحاتنا

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

أوكرانيا تطلق سراح قاتل بسبب عدم وجود مكان له بالسجون

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

سقوط طالبة من شرفة منزلها أثناء نشر الملابس بالدقهلية

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها على محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟