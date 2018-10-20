السيطرة على حريق محدود بـ 3 أفدنة في سيوة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، من السيطرة على حريق محدود اندلع بالأعشاب الجافة بمساحة 3 أفدنة متفرقة في منطقة بهي الدين دائرة قسم شرطة سيوة، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو وفيات .



تلقى مدير أمن مطروح ، إخطارا من قسم شرطة سيوة بنشوب حريق بمزرعة في منطقة بهي الدين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.



وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بالأعشاب الجافة ومخلفات الزراعة، وبعض أشجار الزيتون، ويرجح أن يكون سبب الحريق نتيجة قيام المزارعين بالتخلص من المخلفات الزراعية والأعشاب بالحرق، مما أدى إلى نشوب الحريق، ولم يسفر الحريق عن ثمة وفيات أو إصابات بالأشخاص.



وكان لسرعة انتقال قوات الحماية المدينة أثره الإيجابي، لمنع امتداد الحريق للأراضي المجاورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إداري سيوة وجارٍ العرض على النيابة .