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برلمان

سري الدين يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:34 م
سكرتير عام الوفد
سكرتير عام الوفد يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الهيئة العليا
معتز الخصوصى
تقدم الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد، بأوراق ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والمقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر.

وكان الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، قد أعلن أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب اليوم السبت، وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر المقبل.

واعلن حزب الوفد فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل 2019.

وتعتبر الهيئة العليا لحزب الوفد هي أعلى هيئة فى الحزب طبقا للائحته الداخلية، وصاحبة الكلمة العليا داخل الحزب فى اتخاذ أى قرارات داخلية، ويبلغ عدد مقاعد هذه الهيئة العليا 50 مقعدا يضاف لها رئيس الحزب لتصبح 51 مقعدا، ويقوم بعد ذلك أعضاء الهيئة العليا الـ51 المنتخبين باختيار أعضاء المكتب التنفيذي والذين يضمون سكرتير عام الحزب و6 سكرتارية مساعدين و5 نواب لرئيس الحزب وأمين صندوق للحزب وأمين صندوق مساعد.
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