مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بـ 5 أهداف .. وصاروخية محرز الأبرز في المباراة

اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الاتحاد في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح أجويرو التهديف في الدقيقة 17 عن طريق سيرجيو أجويرو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعه من دافيد سيلفا.



وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة 54 عن طريق برناردو سيلفا من تسديدة ارتدت من دفاع بيرنلي .



وأدرك مانشستر سيتي الهدف الثالث فى الدقيقة 56 عن طريق رناندينهو لويس روزا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .



وأضاف رياض محرز الهدف الرابع فى الدقيقة 83 عن طريق رياض محرز من صاروخية تسكن الشباك ، وحارس بيرنلي يشاهد التسديدة وهي تسكن شباكه دون رد فعل .



وأخيرا اختتم ليروي سانيه بالهدف الخامس فى الدقيقة 90 من تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من زميله .



وبهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط تشيلسي فى فخ التعادل مع المان يونايتد ، بينما تجمد رصيد بيرنلي فى المركز الثالث عشر بـ8 نقاط .