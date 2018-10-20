محافظ كفر الشيخ يحيل 256 موظفًا بمطوبس للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 148 موظفًا بالإدارة التعليمية بمطوبس للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.



كما قرر إحالة 48 موظفًا بالإدارة الصحية بمطوبس للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم 6 موظفين متغيبين عن العمل بمستوصف الصدر بمدينة مطوبس.



وقرّر محافظ كفر الشيخ 60 موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس؛ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.