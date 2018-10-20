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محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 256 موظفًا بمطوبس للتحقيق

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:12 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 148 موظفًا بالإدارة التعليمية بمطوبس للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

كما قرر إحالة 48 موظفًا بالإدارة الصحية بمطوبس للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم 6 موظفين متغيبين عن العمل بمستوصف الصدر بمدينة مطوبس.

وقرّر محافظ كفر الشيخ 60 موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس؛ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.
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