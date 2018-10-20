طريقة مبتكرة لتقديم طبق المكرونة للشيف إلهام فتحى

جددى فى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة تحضير المكرونة بطعم ومذاق مميز للشيف إلهام فتحى بالسوسيس والدجاج الشهي والسريع.



كل ما تحتاجين لإعداد المكرونه



شرائح سوسيس

2 فص ثوم مهروس

مكعبات صدور دجاج

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 كيس مكرونة شرائط

400 جرام عصير طماطم

1/4 كوب خل

1 ملعقة صغيرة روزمارى

حفنه من ريحان طازج



طريقة التحضير



فى وعاء تسلق المكرونة

فى وعاء آخر به القليل من الزيت يقطع السوسيس إلى حلقات ويحمر فى الزيت والثوم ويضاف فى نفس الوعاء الدجاج والسوسيس الى الزيت ويحمر

فى وعاء آخر على الناء يضاف عصير الطماطم والخل ويترك حتى الغليان و تضاف الأعشاب مثل الريحان والروزمارى والملح والفلفل ثم تضاف المكرونة إلى المكونات السابقه وتقدم ويرش الوجه بالقليل من الجبن الرومى أو البارمزيان ويوضع لدقيقتين فى المايكرويف وتزين بشرائح البقدونس

