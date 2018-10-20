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أخبار العالم

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:59 م
سيول تضرب المدينة
سيول تضرب المدينة المنورة
رحيم يسري
شهدت المدينة المنورة ،اليوم السبت، هطول أمطار تركزت غزارتها على بعض المحافظات الجنوبية والشرقية مأ أدى إلى غرق بعض القرى والأودية في السيول، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتسببت السيول التي شهدتها محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة في قطع الطريق الرئيسي الذي توقف لعدة ساعات كما تم احتجاز بعض المواطنين المتجهين بين القرى، وأوضحت الصحيفة أن السيول لازالت مستمرة على بعض الطرق بالمحافظة، مشيرة إلى احتمالية أن تكون هناك سيول منقولة، قد تصل منتصف الليل.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء، كما نشرت الصحيفة صورا ترصد آثار الأمطار والسيول على طرق المدينة.
سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور
سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور
سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور
سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور
سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور
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