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اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 128 سيارة نقل بـ32.9 مليون جنيه في سبتمبر الماضي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
أفرجت جمارك سيارات السويس عن 128 سيارة نقل بـ32.9 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضي.

وقال المنفذ الجمركي في بيان، إن إجمالي الإيرادات المحصلة علي تلك السيارات بلغت 15.03 مليون جنيه، منها رسوم جمركية بـ 8.96 مليون جنيه وضرائب القيمة المضافة بـ5.8 مليون جنيه ورسوم أخرى بـ316.06 ألف جنيه.

وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر الماضى 92 سيارة كما تم إعادة تصدير 313 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت
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