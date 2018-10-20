وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

رفض الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، فكرة التفريط في رزاق سيسيه لاعب الفريق لصالح الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.



وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "إذا كانت المسألة فنية لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير، نسعى لتدعيم وتقوية صفوفنا وليس التفريط في نجوم الفريق".



وتابع: "أما إذا كان الاتفاق بين رئيس الزمالك ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على شئ آخر بإعادة اللاعب والموافقة على ذلك، فإن الجهاز الفني ملتزم بقرارات إدارة النادي".

