أول رد فعل روسي على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ النووية

قال فرانس كلينتسيفيتش عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة تفيد بانتهاك روسيا لمعاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن كلينتسيفيتش، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من المعاهدة لم يأخذ في اعتباره مصالح حلفاء واشنطن الأوروبيين.



وأضاف أن هذا القرار لا يعد مفاجئا، على الرغم من أن موسكو كانت تأمل أن يكون الحس السليم لدى واشنطن هو السائد في النهاية.



وتابع أنه من الواضح أن واشنطن ليس لديها أدلة تثبت انتهاك روسيا لشروط المعاهدة.



كان ترامب أعلن انسحابه السبت، من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، وذلك بسبب انتهاك روسيا لها. فيما لم يذكر في كلمته أي تفاصيل أخرى.



وأشارت الوكالة إلى أن معاهدة القوات النووية المتوسطة "أي إن إف" وقعت عليها الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي عام 1987 بواشنطن، وتنص على عدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ اليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000و5500 كم، ومداها القصير ما بين 500و1000 كم.