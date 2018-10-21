العالم العربي ينتظر الجباريات من السماء خلال ساعات

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن شهب "الجباريات" ستصل ذروة تساقطها في سماء السعودية والوطن العربي، خلال ساعات الفجر قبل شروق شمس اليوم الأحد.



وأضاف أبو زاهرة: "في هذا الوقت من السنة تعبر الكرة الأرضية خلال الجسيمات الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي، التي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالى من 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا في صورة شهب".



وتابع أن الجباريات عبارة عن زخة شهب متوسطة تنشط في الفترة من الثاني من أكتوبر إلى السابع من نوفمبر، وقد تنتج عند ذروتها ما يصل إلى 20 شهابًا في الساعة الواحدة؛ ولكن لا يمكن تحديد العدد بدقة.



وأشار أبو زاهرة إلى أنالشهب مشهورة بمخالفتها للتوقعات؛ فقد لا يتعدى العدد المُشاهد بضعة شهب أو ربما يكون العدد أكبر من التقديرات، ويتوقع أن يشتد نشاط هذه الشهب قبل ثلاث ساعات من شروق شمس الأحد.



واوضح أنه بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات؛ سيكون القمر بعمر 12 يومًا، وقريبًا من البدر المكتمل؛ مما سيؤدي إلى طمس بعض الشهب الخافتة؛ ولكن في المجمل تميل الجباريات لتكون براقة بدرجة تجعل عرضها واضحًا.