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رياضة

وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
ريهام بكير - عبدالله هشام
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة مصر التي شاركت في أولمبياد الشباب بالأرجنتين، والتي حققت إنجاز تاريخي غير مسبوق بالفوز بـ12 ميدالية متنوعة والمركز 22 والترتيب الأول عربيا وإفريقيا.

وحضر الاستقبال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، وأعضاء من جهاز الرياضة العسكري، وأعداد كبيرة من الجماهير.

وقال وزير الشباب والرياضة إن ما تحقق في بيونس أيرس بالأرجنتين يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لتاريخ مصر الرياضي، لافتا الى أن هناك دعما وتكريما يليق بهؤلاء الأبطال، وأكد الوزير على حرص القيادة السياسية على دعم شباب مصر في مختلف البطولات والألعاب، موضحا أن الدولة تقف خلف كل الشباب في مختلف القطاعات والمجالات.

وجدد الدكتور أشرف صبحي التهنئة لكل الابطال ولجميع أفراد البعثة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم، على ما تحقق من إنجاز ورفع علم مصر في هذا المحفل الدولي الاوليمبي الكبير، مطالبا بتكرار هذا الانجاز بأولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن مصر قد شاركت في دور الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب والتي أقيمت منافساتها في مدينة بوينس إيرس بالأرجنتين خلال الفترة 6-18 أكتوبر الجاري وقد حرص الوزير على التواصل الدائم مع البعثة المصرية للاطمئنان على استعداد اللاعبين لمختلف المنافسات وتقديم التهنئة للاعبين الذين حصلوا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في عدد من الألعاب.

واحتلت مصر المركز ال ٢٢ في جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين و ذلك بعد انتهاء منافساتها، ب ٣ ذهبيات و فضيتين و ٦ برونزيات بأجمالي١١ميدالية تم تحقيقهم، وأصحاب اللقب الأولمبي هما : ياسمين نصر ذهبية الكاراتية وزن ٥٣ كيلو، سلمى أيمن التي فازت بذهبية تاريخية للخماسي الحديث هي الأولى لهذه الرياضة و أحمد أسامة الجندي الذي توج بالذهبية الثانية للبعثة المصرية و للخماسي الحديث و الأولى للشباب.

كما أحرزت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطني لشباب رفع الأثقال، الميدالية الفضية في منافسات وزن ٥٨ كجم. و توجت روان ايمن بفضية المطرقة في منافسات العاب القوى.

أما أصحاب الميداليات البرونزية فهم : أياد بركات عادل (-٧٣ كجم، تايكوندو)، و عبد الرحمن سامح (٥٠ م حرة، سباحة)، و مازن العربي (سابر، سلاح)، عبد الله جلال مصطفى ( ٧٧ كجم، رفع أثقال)، و أحمد محمود خليل (١١٠ كجم، مصارعة حرة)احمد الصاوي (+٩١ كجم، ملاكمة) برونزية كرة القدم للصالات.
وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور
وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور
وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور
وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور
وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.. صور
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