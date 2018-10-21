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أخبار البلد

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، بعثة النادي الأهلي، استعدادًا للمغادرة إلى الجزائر، لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 23 أكتوبر الجاري باستاد 8 مايو بمدينة سطيف.

كان الأهلي حقق فوزا ثمينا على وفاق سطيف بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السلام يوم 2 أكتوبر الجاري.

وتقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إلى الجزائر قبل سفر بعثة الفريق بـ48 ساعة؛ من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، كما تقرر أن يخوض الفريق تدريباته على ملعب نجيل صناعي أثناء تواجده في الجزائر مثل أرضية استاد 8 مايو 1945 الذي يقع في ولاية سطيف الجزائرية.
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر
بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الجزائر
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