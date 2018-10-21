أرمينيا تحتفل بمرور ٢٨٠٠ سنة على إنشاء ياريفان

تحتفل العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الأحد، بمرور 2800 عام على تأسيسها.



وتقام فعاليات واحتفالات عديدة في كل ناحية من أنحاء المدينة بدءا من شارع هيوسيسايين, وساحة الحرية أمام دار الأوبرا ومنطقة كاسكاد وغيرها.



كما تقام حفلات الموسيقى والرقصات ومعارض الحرف اليدوية والمسابقات المختلفة كجزء لا يتجزأ من هذه الفعاليات، كما ستكون فرصة رائعة للسياح للتعرف على الثقافة الأرمينية عن قرب.



ويتضمن جدول الاحتفالات ماراثون يريفان بمشاركة 2800 عداء ومهرجان المتعدد الأعراق يقام للأثنيات المختلفة في يريفان، بالإضافة إلى سباق الدراجات الهوائية تحت عنوان "أنا أحبك, يريفان" وفعالية يريفان المشمسة وهو مهرجان مخصص للأطفال وموكب الفرق النحاسية ومهرجان الموسيقى الكلاسيكيةً أمام معهد يريفان للموسيقى، كما ستقدم عدة فرق حفلات في الهواء الطلق.



وتقام أيضا احتفالية يريفاننا الأرمينية، وهو حفل مخصص للأغاني والرقصات الأرمينية الوطنية سيبدأ الساعة الرابعة ظهرًا في ساحة الحرية، ومهرجان الجاز ويبدأ الساعة الرابعة ظهرًا في كاسكاد، ومهرجان الروك في الساعة الخامسة في ساحة آزنافور.



كما تشهد العاصمة يريفان مهرجان الأزياء الوطنية الأرمنية تحت عنوان "أيام أورارتو وحتى اليوم" سيبدأ الساعة السادسة مساءً في هيوسيسايين.



بالإضافة إلى حفل غنائي سيبدأ الساعة 7:30 مساءً في ساحة الجمهورية، والألعاب النارية ستبدأ الساعة الثامنة والنصف مساءً.



كما يفتح متحف تاريخ يريفان ومتحف قلعة يريبوني أبوابهما مجانًا من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.