ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
مي فهمي
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الوطن:
وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.

جريدة الأهرام:
شرم الشيخ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم.

جريدة الشروق:
الكهرباء: 81 مليار جنيه تكلفة خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع.

المصري اليوم:
سفير السودان بالقاهرة: قمة السيسي والبشير ستنقل أخبارا سارة لمصر والسودان.

جريدة الأخبار:
4 ملايين مواطن أجروا المسح الطبي في مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي.

الشرق الأوسط:
الجامعة العربية تجدد رفضها تسييس قضية خاشقجي.
loading...

ترشيحاتنا

ثورة طبية جديدة ضد أخطر أمراض العصر

الخارجية الروسية: الحلم الأمريكي وراء انسحاب ترامب من المعاهدة النووية

خالد لطيف: أجيري صايع كورة عن كوبر

الهلال السعودي يطلب نقل مباراتي اتحاد جدة والوحدة خارج أرضه

جروس يجهز قائمة الراحلين عن الزمالك

إصابة 7 أشخاص بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

خبير مروري: نشر كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق شارع رمسيس

علي جمعة: حالة واحدة تحصل فيها المرأة على نصف أجر الصدقة

جمال شعبان: الشعور بألم الذبحة الصدرية لأكثر من 20 دقيقة يتسبب في جلطة

شاهد.. فتاة تتحدى حرس رئيس بيلاروسيا

اليوم .. أولى جلسات محاكمة حارس مقابر وشقيقته بتهمة نبش القبور

شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياريفان تتزين للاحتفال بميلادها الـ 2800.. سباقات وحفلات وعروض فنية.. صور

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

فيديو

مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية
طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟