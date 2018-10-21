أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



جريدة الوطن:

وزير الشباب يستقبل أبطال مصر بالأولمبياد بعد تحقيقهم إنجازا تاريخيا.



جريدة الأهرام:

شرم الشيخ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم.



جريدة الشروق:

الكهرباء: 81 مليار جنيه تكلفة خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع.



المصري اليوم:

سفير السودان بالقاهرة: قمة السيسي والبشير ستنقل أخبارا سارة لمصر والسودان.



جريدة الأخبار:

4 ملايين مواطن أجروا المسح الطبي في مبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي.



الشرق الأوسط:

الجامعة العربية تجدد رفضها تسييس قضية خاشقجي.