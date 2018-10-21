اجتماع للأمم المتحدة بالقاهرة لبحث تمويل التنمية في المنطقة

ينعقد غدا الاثنين في القاهرة، اجتماع تنسيقي إقليمي، يهدف إلى حشد الأموال اللازمة لتمويل وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.



يضم الاجتماع مندوبين عن وكالات إقليمية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات مالية كبرى.



بحسب بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، من المقرر أن يلتقي في الاجتماع الـ24 لآلية التنسيق الإقليمي ما يزيد عن 60 مشاركًا وخبيرًا في جلسة خاصة حول تمويل التنمية من أجل إيجاد طرق لدعم البلدان العربية في وضع أطر عمل للتمويل المتكامل وتحديد مجالات الاهتمام المشتركة من أجل وضع سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.