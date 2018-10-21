نتيجة مباراة ليفربول امس أمام هدرسفيلد



نتيجة مباراة ليفربول امس نجح الدوري المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في قيادة الريدز للفوز على هدرسفيلد تاون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب "جون سميث" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



واستطاع محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الوحيد، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله السويسري شيردان شاكيري، انفرد بها الفرعون المصري بشباك هدرسفيلد تاون، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.



ويعد هدف صلاح هو أول هدف يسجله خارج ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، والهدف رقم 50 مع الريدز في جميع البطولات.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 23 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بالتساوس مع مانشستر سيتى المتصدر بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد هدرسفيلد تاون عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.