برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو

قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن إقامة منتديات شباب العالم جاء بناءً على طلب تقدم به العديد من الشباب للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي تم عقده في مدينة الإسماعيلية عام 2017.





وأضاف "البطيخي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأحد، أن مؤتمر الشباب المُزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل،سوف يكون بمشاركة 5000 شاب من أكثر من 145 دولة.



