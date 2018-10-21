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برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:52 م
النائب سمير البطيخي
النائب سمير البطيخي
ندى فتح الله
قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن إقامة منتديات شباب العالم جاء بناءً على طلب تقدم به العديد من الشباب للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي تم عقده في مدينة الإسماعيلية عام 2017.

وأضاف "البطيخي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأحد، أن مؤتمر الشباب المُزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل،سوف يكون بمشاركة 5000 شاب من أكثر من 145 دولة.

ونوه "البطيخي" إلى أن المؤتمر سوف يرتكز على 3 محاور أساسية؛ محور السلام ودور قادة العالم في تحقيق السلام، والمحور الثاني يأتي عن دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، وأخيرًا المحور الخاص بالتنمية، حيث يحوي في تفاصيلة الأمن المائي، وتمكين ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، حيث يلمس العالم أجمع إهتمام مصر بهم.
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