ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

كشف الدكتور خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، عن قيمة عقد الرعاية الجديد والذى حصلت عليه برزنتيشن سبورت لمدة 4 سنوات مقبلة.



وقال عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إن عقد الرعاية يقدر بـ520 مليون جنيه لمدة 4 سنوات.



وحصلت شركة برزنتيشن سبورت راعي الكرة المصرية، على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.



وكانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل ٥٠٠ مليون جنيه مصري.