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بعد تأجيل محمد رشاد ومي حلمي حفل زفافهما قبل دقائق من إتمامه.. نجوم يرفعون شعار تعددت الأسباب والنتيجة واحدة.. ناهد السباعي تلغي فرحها قبل ساعات.. ومحمد عادل إمام يؤجل زفافه بسبب وفاة نور الشريف

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
محمد رشاد ومي حلمي يؤجلان حفل الزفاف قبل ساعات من انطلاقه
تكهنات حول أسباب تأجيل زفاف ناهد السباعي
وفاة نور الشريف وخلافات بين العروسين سبب تأجيل فرح محمد عادل إمام 
حالة وفاة سبب تأجيل زفاف حورية فرغلي وسناء يوسف

أثار تأجيل حفل زفاف المطرب محمد رشاد الذي كان من المقرر أن يقام أمس الأول، داخل أحد الفنادق الكبرى جدلًا واسعًا، حيث خرجت الأقاويل حول وجود خلافات بينهما كانت سببًا في ذلك، بينما أرجع البعض السبب إلى أن هناك ظروفًا إجبارية تسببت في تأجيل الحفل، ولم يكن تأجيل حفل محمد رشاد قبل إقامته بساعات قليلة الأولى من نوعها، حيث حدثت كثيرًا في أكثر من مناسبة فنية ليرفع عدد من النجوم شعار "بتحصل في أحسن العائلات". 

"صدى البلد" يرصد عددًا من النجوم الذين تعرضوا لنفس الموقف لأسباب مختلفة. 

محمد رشاد والإعلامية مي حلمي

بعد قصة حب طويلة قرر محمد رشاد الارتباط بالإعلامية مي حلمي، وكان من المقرر أن يقام حفل في سبتمبر المقبل إلى أن تقرر التأجيل لأمس، ولكن قبل انطلاق الفرح بساعات قليلة حدثت خلافات حادة بين العروسين تسببت في تأجيل الفرح لأجل غير مسمى وخرجت كثير من الأسباب منها الخلاف على "القايمة" وآراء أخرى تقول إن محمد رشاد تأخر عن حفل الزفاف ما تسبب في غضب مي حلمي، وأقاويل أخرى تقول حالة وفاة قريبة من أهل المطرب محمد رشاد كانت سببًا في التأجيل، فتعددت الأسباب ولكن النتيجة واحدة وهي تأجيل حفل الزفاف. 

ناهد السباعي 

سبقت مي حلمي ومحمد رشاد في هذا الأمر الفنانة ناهد السباعي والتي عقدت قرانها على رجل الأعمال محمد عبد ربه، معلنة عن إقامة حفل الزفاف في العين السخنة، ولكن قبل الزفاف بيوم واحد خرجت أخبار تؤكد تأجيل الحفل وكثرت الأقاويل حول نشوب خلافات بين العروسين، وكانت سببًا في التأجيل حتى خرجت في النهاية ناهد السباعي لتحسم الأمر وتؤكد أنه تم الانفصال بينها وبين زوجها بسبب خلاف، وفي النهاية "كل شيء قسمة ونصيب". 

محمد عادل إمام

نفس الموقف تعرض له الفنان محمد عادل إمام في حفل زفاف على نوران طلعت، حيث تأجيل الحفل مرتين حيث كانت المرة الأولى بسبب وفاة الفنان الراحل نور الشريف، قبل إقامة الحفل بثلاثة شهور، وهو الأمر الذي تم إعلانه في هذه الفترة، حيث كان سيقام منذ عام تقريبًا والمرة الثانية عندما تردد عن إقامة الحفل في منزل الزعيم بالمنصورية، ولكن بسبب نشوب خلاف بين الطرفين تقرر تأجيل الحفل مرة أخرى قبل أن يتم عقده بشكل نهائي منذ أيام قليلة بالساحل الشمالي.

حورية فرغلى

بينما أعلنت الفنان حورية فرغلى في تصريحات صحفية لها أن حفل زفافها تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة، بعد أن تلقت خبر وفاة زوجها في حادث سير قبل الزفاف بيوم واحد، ما تسبب في حالة من الاكتئاب لها خاصة أنها كانت تستعد لحفل الزفاف في دبى. 

حلا شيحة وهاني عادل

بعد أن عقدت الفنان حلا شيحة قرانها على الفنان هاني عادل في بداية حياتها الفنية، وبعد إعلانها الاعتزال قررت أن تطلب منه الطلاق قبل إقامة حفل الزفاف بأيام قليلة وذلك بسبب خلافات في وجهات النظر بينهما أدت إلى قرار الانفصال. 

سناء يوسف

أما الفنانة سناء يوسف فقد قررت تأجيل حفل زفاف على المنتج عمرو مكين قبل أيام قليلة بسبب وفاة أحد أقاربه، ما دفعهما إلى تأجيل الحفل الذي أقيم بعد ذلك في القاهرة منذ فترة قصيرة.
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