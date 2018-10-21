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فن

أول تعليق لـ شيماء سيف بعد زواجها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شيماء سيف أول تعليق لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد زواجها منذ أيام قليلة على مصطفى كارتر والذى شهد حضورا كبيرا حيث أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى.

وقالت شيماء : "أحلى يوم فى حياتى الحمد لله رب العالمين شكرا من قلبى لكل حد ساعدنا أن فرحنا يبقى حلو كده ولكل حد نورنا وكمل فرحتنا بوجوده وعقبال عندكم جميعا ويارب يسعد قلوبكم كلكم".

يذكر أن أحدث أعمال شيماء سيف كان مسلسل "بالحجم العائلى" مع الفنانين الكبيرين يحيى الفخرانى وميرفت أمين وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.
أول تعليق لـ شيماء سيف بعد زواجها
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