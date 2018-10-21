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محافظ أسوان: دعوة 26 مستشارا ثقافيا أجنبيا لحضور تعامد الشمس .. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:32 م
معبد أبو سمبل
معبد أبو سمبل
ندى فتح الله
أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن أهالي منطقة أبو سمبل على أتم الاستعداد لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبمو سمبل غدًا، حيث إنه يُعد بمثابة عيد قومي لهم.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "ten" اليوم، الأحد، أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار وجه الدعوة لأكثر من 26 سفيرا ومستشارا أجنبيا ثقافيا لحضور التعامد غدًا.

وأضاف "إبراهيم" أن عددا من السفراء قام بزيارة المعبد، حيث أبدوا إنبهارهم بالآثار المصرية به، مشيرًا إلى أنهم ينظمون لهم برنامج سياحي لزيارة المتاحف الأخرى والتعرف بشكل أكبر على الحضارة المصرية.
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