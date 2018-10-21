تطبيق التحصيل الإلكترونى بجامعة الأزهر قبل نهاية العام

أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، على تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم الدراسية بمختلف كليات الجامعة من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية التي سيتم توفيرها مجانا للطلاب.



وقال المحرصاوي، فى بيان له، إنه حريص على المضى قدمًا على طريق التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الإدارية من أجل الوصول إلى الجامعة الذكية التى تُسهم فى تيسير سبل التعلم والارتقاء بمستوى الأداء بمختلف الوحدات الإدارية والتعليمية بالقاهرة والأقاليم، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تطوير منظومة التعليم الجامعى بالأزهر؛ من أجل تخريج جيل قادر على خدمة دينه ووطنه ومجتمعه.



وأوضح، أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للرسوم الدراسية بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية التى سيتم توفيرها مجانًا للطلاب، ونقاط البيع الإلكترونية، والهواتف المحمولة.



وأشار إلى أنه يسعى لضغط الجدول الزمنى المقرر لتطبيق هذا المشروع بحيث يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام؛ بما يُسهم فى التيسير على الدارسين وتوفير الوقت والجهد، والقضاء تمامًا على أى تكدس قد يحدث نتيجة لتزاحم الطلاب على سداد المصروفات فى وقت واحد يدويًا عبر النوافذ التقليدية.