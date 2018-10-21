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شاهد.. غرق وسقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية المكسيكية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات درامية لحظة سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية المكسيكية وغرقها في البحر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، أسفرت الواقعة عن فقدان شخص واحد وأصيب اثنان في الحادث الذي وقع في خليج سانتا كلارا بينما لم يصب تسعة أشخاص عسكريين بأي أذى ، وفقا للتقارير.

كانت المروحية من طراز MI-17 تقوم بدوريات في المنطقة لمحاربة الصيد غير القانوني.

وهرع العديد من الصيادين لمساعدة طاقم الطائرة المنكوبة بعد أن سقطت الهليكوبتر بالمياه.

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