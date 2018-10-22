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أخبار العالم

إثيوبيا توقع اتفاق سلام مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقعت إثيوبيا اتفاق سلام مع متمردي الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، لوضع نهاية للصراع المستمر بين الطرفين منذ 35 عاما.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أن الاتفاقية تنص على وقف الأعمال العدائية على أن تقوم الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين بالسعي لتحقيق التزاماتها السياسية من خلال الوسائل السلمية .

وكانت الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين - التي بدأت محاولتها لاستقلال المنطقة الصومالية، المعروفة أيضا باسم أوجادين، في شرق إثيوبيا عام 1984- قد أعلنت وقف إطلاق النار في شهر أغسطس الماضي ، بعد أن رفع البرلمان الاثيوبي الحركة من لائحة المنظمات الارهابية، وهو القرار الذي جاء ضمن سياسات رئيس الوزراء أبي أحمد الإصلاحية.
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