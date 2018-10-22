توصيل الغاز الطبيعى لأحياء ابنى بيتك بالسادات وصيانة مرافق المنطقة الصناعية

أصدر المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات تكليفًا لإدارة الطرق بالمدينة بسرعة إعادة الشىء لأصله الناتج عن توصيل الغاز الطبيعى لأحياء ابنى بيتك الثلاثة، والمنطقة السكنية 25 والقطع فى الطرق الناتج عن إصلاحات أعطال المياه والصرف.



بالإضافة إلى إصدار تعليمات بضرورة التنسيق مع الدفاع المدنى، بسرعة المرور على حنفيات الحريق وخاصة فى المناطق الصناعية، للتأكد من عملها بكفاءة، واستبدال التالف منها، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة، وخاصة فى حال احتياجها وقت الحريق.



