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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.56 جنيه للشراء، 20.67 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.34 جنيه للشراء، 23.47 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.91 جنيه للشراء، 18.02 جنيه للبيع، والين الياباني "100 ين" 15.86 جنيه للبيع، و15.95 للشراء.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 700 جنيه للجرام، وعيار "21" نحو 612 جنيها للجرام، وسجل عيار "18" نحو 525 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 4896 جنيهًا.
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