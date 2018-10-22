سلمى بلير تكشف عن إصابتها بمرض خطير

كشفت النجمة الأمريكية سلمى بلير عن إصابتها بمرض التصلب المتعدد (MS).



وقالت النجمة الأمريكية - البالغة من العمر 46 عاما على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إنه قد تم تشخيص إصابتها بمرض التصلب المتعدد فى أغسطس الماضى على الرغم من معاناتها من أعراضه من سنوات دون معرفة ماهية هذه الأعراض .



ويعد مرض التصلب المتعدد من الأمراض التي تؤثر على الدماغ أو النخاع الشوكي، ويمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل في حركة البصر أو الذراع، أو الساق أو الإحساس بعدم التوازن.



ووفقا لهيئة الصحة الوطنية، فمن المرجح أن تصل الإصابة بين النساء إلى مرتين أو ثلاث مرات أكثر من الرجال وعادة ما يتم تشخيصها في الناس بالعشرينات والثلاثينات من العمر، ولا يوجد علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد ولكن يمكن علاج الأعراض في بعض الأحيان باستخدام مسكنات أو أدوية للحد من التهاب الأعصاب، والعلاج الطبيعي لتخفيف تيبس العضلات أو الدواء لإبطاء التقدم.



وأكدت النجمة الأمريكية على مشاركتها بطولة مسلسل "الحياة الأخرى" الذى سيذاع على شبكة "نيتفليكس" .

