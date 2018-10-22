كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

فجر علي ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أعلن عن استقالته من تدريب الفريق مساء أمس.



وعلم " صدى البلد " أن على ماهر أبلغ عاطف حنفى باستقالته من تدريب الفريق منذ عدة أيام بعد علمه بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين بعد التعادل أمام حرس الحدود بهدف فى إطار لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الممتاز .



وأبدى على ماهر غضبه الشديد من قرار مجلس الإدارة برئاسة محمد فرج عامر بتوقيع عقوبات مالية قوية على اللاعبين دون الرجوع إليه، مشيرا إلى أنه يرفض العمل فى مثل هذه الأجواء .



وتلقى ماهر وعدا بحل الأزمة بشكل ودى مع رئيس النادى إلا أن الأمور لم تتغير واستمرت العقوبات على اللاعبين وهو الأمر الذى أدى إلى انسحاب على ماهر من المشهد وتقديم استقالته مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل أركان الفريق السكندرى .

