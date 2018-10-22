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أخبار العالم

روسيا: نستعد لزيارة بوتين إلى السعودية.. وننتظر نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
الملك سلمان مع فلاديمير
الملك سلمان مع فلاديمير بوتين
على صالح
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، عن زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، مؤكدًا استمرار الاستعدادات لها.

وقال بوجدانوف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين،: "إن زيارة بوتين إلى السعودية تأتي في إطار تعميق العلاقات الثنائية".

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن بوجدانوف قوله إن الزيارة ستتم في وقت يعتمد على جدول بوتين، ولم يكشف ما يمكن أن تتطرق إليه المحادثات في السعودية منذ أن تم توجيه دعوة الرياض لبوتين.

أما عن التحقيقات في وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، قال نائب وزير الخارجية الروسي: نحن ننتظر انتهاء التحقيق النهائي، لذا يجب التحلي بالصبر والانتظار".

وأجاب بوجدانوف ردا على سؤال حول استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية: "نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى إلى المملكة من أجل التمهيد لزيارة الرئيس بوتين.

وتتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية وهما حليفتان وثيقتان في الشرق الأوسط عن كثب في أسواق النفط العالمية للحد من الإنتاج بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك.

وفي أكتوبر 2017، أصبح الملك سلمان أول ملك سعودي يزور روسيا ويجتمع مع بوتين في الكرملين.

وفي يوليو، شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بوتين في حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا.
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