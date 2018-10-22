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حوادث

السجون يوافق على التماسات لـ 6 نزلاء بزيارة ذويهم .. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
زيارة المواطنين لذويهم
زيارة المواطنين لذويهم بالسجون
مصطفى الرماح
وافق قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، على الإستجابة لالتماسات ٦ من نزلاء السجون المختلفة، بزيارة ذويهم من نزيلات سجن دمنهور نساء حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال.

يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

وذلك فى إطار استمرار دعم سياسة وزارة الداخلية ، فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم.
السجون يوافق على التماسات لـ 6 نزلاء بزيارة ذويهم .. صور
السجون يوافق على التماسات لـ 6 نزلاء بزيارة ذويهم .. صور
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