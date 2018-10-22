وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتوقيع اتفاقية جديدة مع أمريكا

أعلن وزير الخارجية الروسي فلاديمير بوتين،عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة تتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية على غرار التي أكد الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده منها.



وأضاف وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن موسكو تتوقع من واشنطن أن تقدم تفسيرا لاعتزامها الانسحاب من معاهدة تاريخية تعود لحقبة الحرب الباردة وتقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا.



جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن تصريحات لـ لافروف، والتي تأتي بعد تصريحات للمتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أدلى بها أمس أفادت بأنه من المخطط أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا مع مساعد رئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور موسكو حاليا.



وجاء ذلك ردًا على سؤال لمحرر وكالة «تاس» الروسية حول ما إذا كان جدول الرئيس الروسي قد تغير؛ بسبب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



وأشار «بيسكوف» إلى أنه يتم فى الوقت الحالى ترتيب موعد اللقاء بين الرئيس الروسى بوتين ومساعد رئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى؛ بسبب انتهاك روسيا لها، وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.

