ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتوقيع اتفاقية جديدة مع أمريكا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي
على صالح
أعلن وزير الخارجية الروسي فلاديمير بوتين،عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة تتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية على غرار التي أكد الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده منها.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أن موسكو تتوقع من واشنطن أن تقدم تفسيرا لاعتزامها الانسحاب من معاهدة تاريخية تعود لحقبة الحرب الباردة وتقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن تصريحات لـ لافروف، والتي تأتي بعد تصريحات للمتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أدلى بها أمس أفادت بأنه من المخطط أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا مع مساعد رئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور موسكو حاليا.

وجاء ذلك ردًا على سؤال لمحرر وكالة «تاس» الروسية حول ما إذا كان جدول الرئيس الروسي قد تغير؛ بسبب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأشار «بيسكوف» إلى أنه يتم فى الوقت الحالى ترتيب موعد اللقاء بين الرئيس الروسى بوتين ومساعد رئيس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى؛ بسبب انتهاك روسيا لها، وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.
loading...

ترشيحاتنا

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

4 قيادات وفدية تصنع أزمة داخل بيت الأمة قبل انتخابات الهيئة العليا

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

نظام تخسيس سريع ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الدهون

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

وزير التموين يصل البحيرة لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية.. صور

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

عادات يومية مهمة تقي من الإصابة بسرطان الثدي

نقيب الفلاحين يكشف سر جنون البطاطس ويقدم روشتة للحكومة لتجاوز الأزمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

قطر تقترح إيواء مشجعي كأس العالم في خيام قريبة من الملاعب..فيديو
بمناسبة قرب قدوم مولد النبي.. تعرف على طريقة عمل حلاوة المولد بالمنزل
الإمام الأكبر: أنظمة عالمية تتاجر بالأديان وراء إلصاق الإرهاب بالإسلام
الأعلى للإعلام: ترخيص المواقع الإلكترونية ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام..فيديو
الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟