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محافظات

محافظ مطروح: تكثيف الفرق المتحركة للكشف على فيروس سي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:17 م
كشف على فيروس سي
كشف على فيروس سي
أيمن محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح استمرار الفرق المتحركة التى تجوب كل أطراف المحافظة من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين وإجراء فحص فيروس سي والأمراض الغير سارية وذلك بالتجمعات السكانية والأماكن المزدحمة والأماكن البعيدة والنائية إضافة إلى" 3" وحدات جديدة بعلم الروم ، وبمقر ذوى الاحتياجات الخاصة بالكيلو7 والنادي الاجتماعي.

وناشد المحافظ مواطنين مطروح بالحرص على القيام بالكشف على فيروس سي حفاظًا على الصحة العامة وللمساعدة فى القضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه.

وأوضح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار توافد المواطنين وأهالي مطروح على مراكز تحليل فيروس سي والأمراض غير السارية علي مستوى المحافظة طبقا للتوقيتات المحددة.
محافظ مطروح: تكثيف الفرق المتحركة للكشف على فيروس سي
محافظ مطروح: تكثيف الفرق المتحركة للكشف على فيروس سي
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